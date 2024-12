Violences pré-électorales: Le Forum Civil demande au Gouvernement d’apporter des éclairages sur les activités du « Comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 01:29 | | 0 commentaire(s)|

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, le Bureau Exécutif du Forum Civil informe s'être " réuni à Saly pour aborder, entre autres questions inscrites à son ordre du jour, la participation du Forum Civil à la gouvernance de la vie publique relativement à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption, à la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit. Le Bureau Exécutif du Forum Civil s’est aussi penché sur l’état de mise en œuvre de ses projets et programmes en 2024 relativement à l’augmentation de la taxation du tabac et des produits nouveaux émergents, à la mobilisation des ressources, au renforcement des réformes fiscales justes, à la lutte contre les flux financiers illicites, à la transparence et à la redevabilité dans le secteur extractif, à la gouvernance des finances publiques, à l’intégrité électorale et à la lutte contre les violences politiques au Sénégal. Enfin le Bureau Exécutif s’est prononcé sur la Préparation de la prochaine Assemblée Générale du Forum Civil".



À titre d'information, le Forum Civil d'ajouter " Au titre du point sur sa participation à la gouvernance publique, le Bureau Exécutif se félicite vivement de sa contribution au débat public tant du fait des instances, de son Coordonnateur général ou de ses sections territoriales. A cet effet, le Bureau Exécutif invite tous ses membres à redoubler de vigilance pour la défense des intérêts des populations pour un accroissement rigoureux et responsable du contrôle citoyen de l’action publique". C'est pourquoi, " le Forum Civil demande au Gouvernement d’apporter des éclairages sur les activités du « Comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale » créé par arrêté du Ministre de la Famille et des Solidarités ministériel n°017540 du 30 juillet 2024 publié au Journal Officiel n°7758 du 31 août 2024. Le Bureau Exécutif du Forum Civil encourage aussi le Gouvernement dans sa volonté de réformer ou de refonder le Code général des Impôts. Ainsi il l’invite à mettre en place des Commissions inclusives pour que le Principe de consentement à l’impôt connaisse une réelle appropriation par l’ensemble des acteurs et des citoyens. Le Bureau Exécutif du Forum Civil considère que cette initiative ne doit pas reproduire les formes d’un système bureaucratique inopérant".



Poursuivant le BE du Forum Civil d'évoquer " Au titre du point relatif à l’exécution des projets et programmes le Bureau Exécutif a apprécié positivement leur rythme et leur niveau d’exécution qui dénote une excellente performance de l’Organisation. A cet égard, le Bureau Exécutif renouvelle ses félicitations appuyées au Coordonnateur Général du Forum Civil, Monsieur Birahime SECK, pour son engagement, son courage et sa ténacité pour la défense de l’intérêt général et du Forum Civil. Pour la même occasion, le Bureau Exécutif du Forum Civil félicite l’ensemble des membres de l’administration du Forum Civil et des membres sections territoriales pour leur dévouement et leur engagement au service de la nation et de la patrie. Au titre du point relatif à la vie de l’Organisation et de la préparation de l’Assemblée générale, le Bureau Exécutif a passé en revue les grands moments qui ont rythmé l’activité du Forum Civil et a particulièrement souligné la qualité de sa participation à la vie publique du pays et à l’animation de l’espace public".



" Le Bureau Exécutif s’est félicité de ce qui a été réalisé et les défis qui se posent au Forum Civil pour parfaire son développement organisationnel en mettant ses textes, son cadre de gouvernance à la hauteur des meilleurs standards en la matière et asseoir la dimension territoriale de son action. Le Bureau Exécutif a acté le processus de renouvellement de ses instances par la mise en place d’un Comité de préparation, d’organisation et de supervision de la prochaine Assemblée générale de l’Association. Le Comité est notamment chargé de proposer les réformes des textes et du cadre de gouvernance et de produire les notes de cadrage encadrant chaque étape devant conduire à la tenue parfaite de l’Assemblée générale. Le Comité a reçu mandat du Bureau Exécutif de prendre toutes mesures pour la bonne tenue de la prochaine Assemblée générale du Forum civil prévue au plus tard en septembre 2025. Le Bureau Exécutif du Forum Civil souhaite à ses membres et à toute la Nation une bonne et heureuse année 2025", a-t-on conclu.

Source : https://www.dakaractu.com/Violences-pre-electorale...

