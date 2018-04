Violences survenues mardi au consulat du Sénégal de Paris : Le parti Socialiste du Sénégal en France condamne

Le mécontentement d’une poignée d’agitateurs mal intentionnés ne doit pas empêcher notre administration de fonctionner. En effet, hier dans l’après-midi, plusieurs Sénégalais étaient venus s’inscrire sur les listes électorales.



Une très bonne partie n’a pas réussi à le faire en raison de ces individus qui ont envahi ce lieu et attaqué certains travailleurs. En plus d’avoir empêché ceux qui étaient déjà dans le consulat de rendre effectif leur démarches administratives, ils ont fait perdre du temps à beaucoup de nos compatriotes qui se sont déplacés sans même pouvoir accéder à la rue abritant cette maison du Sénégal.



Ces agissements sont irresponsables de la part d’hommes politiques dont la mission est de faciliter aux citoyens leur inscription sur les listes électorales.



A cela s’ajoute la dégradation de l’image du Sénégal auprès de l’opinion publique française. Hier, tous les riverains de la rue Hamelin étaient obligés d’attendre la levée du blocus pour pouvoir rentrer chez eux. Les forces de l’ordre français n’ayant pas quittés la rue avec leurs vingt véhicules jusqu’à 18h30, ont refusé aux habitants l’autorisation de rejoindre leur domicile. Ces incidents ont entrainé les mêmes inconvénients pour les touristes et tous ceux qui empruntent cette rue. La colère d’une minorité ne doit pas impacter des innocents. Cette intervention policière coute également beaucoup d’argent au contribuable français et c’est évitable.



Ce comportement est indigne d’un Sénégalais dont la vocation est de véhiculer une bonne image de notre patrie à l’étranger. Le Parti Socialiste du Sénégal en France appelle l’opposition à mettre en avant l’intérêt supérieur de la nation et à cesser toute violence dans nos maisons administratives.





Liko FAYE

Responsable de la communication Parti Socialiste du Sénégal en France