Viols répétés sur sa belle-soeur soeur mineure: Le prévenu déballe, la victime l'enfonce Sur la présumée affaire des viols répétés sur la soeur mineure de son épouse, par ailleurs responsable de BBY, le prévenu dégage en touche et apporte des éclaircissements. Mais les aveux de la victime sont lourds pour lui.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 06:31 | | 0 commentaire(s)|

A en croire le mis en cause, " un leader politique a conseillé à ma femme de divorcer. Il lui a promis de l'épouser et de lui trouver un visa, pour qu'elle parte à l'étranger ", a-t-il servi aux enquêteurs.



En plus du certificat médical et des témoins, la mineure enfonce son présumé bourreau: " le mari de ma soeur entretenait même des rapports sexuels avec moi, dans les toilettes. Il me demandait de le su... ", a-t-elle déclaré.



