«Virus inquiétant créé en Chine» : cinq questions sur cet article qui vous intrigue

Encore une preuve que le SARS-CoV-2 a été créé en laboratoire ? C’est ce que semblent croire de nombreux internautes qui ont partagé, notamment lors du week-end de Pâques, une archive du Parisien évoquant la création d’un virus humain en Chine. L’article est authentique, mais il ne concerne pas la famille des coronavirus, et cette expérience n’a pas été menée à Wuhan.



Ce que dit la rumeur



« Un virus inquiétant créé en Chine », titre Le Parisien dans son édition du 5 mai 2013. L’article, redécouvert en pleine pandémie, a donné lieu à des interprétations abusives, voire erronées et ouvertement complotistes.



Pour cet internaute, qui associe dans le même Tweet ce virus de 2013 au Covid-19, « il y a de quoi se poser des questions, si on ajoute ça au fait qu’il était sûrement stocké dans le seul #LaboP4 de Chine… à #Wuhan ».



Cette utilisatrice de Facebook est plus affirmative encore, et suspecte un secret qui serait dissimulé aux citoyens : « Regardez bien la date… Ceci vient d’une source sûre. Les pangolins ont bon dos sur le sujet, c’est un virus fabriqué depuis 2013, on se fout de nous. »



POURQUOI CET ARTICLE N’A AUCUN RAPPORT AVEC LE COVID-19



L’article cité est authentique. On peut aisément retrouver en ligne sa version numérique. Pour autant, il ne prouve rien concernant la pandémie actuelle. Comme l’ont relevé plusieurs internautes, il ne parle pas de la même famille de virus. Les scientifiques chinois cités ont créé une chimère à partir du H5N1 et du H1N1, deux virus de la grippe appartenant à la famille des Myxovirus, pour étudier la transmissibilité entre mammifères du redoutable H5N1.



Le SARS-CoV-2, lui, fait partie, comme le SARS-CoV, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2002-2003, de la famille des coronavirus. « Ces deux virus sont de phyla [des embranchements] différente. Ils sont aussi différents qu’un ver de terre l’est de l’être humain », précise au Parisien Richard H. Ebright, le directeur de laboratoire au sein du Waksman Institute of Microbiology, dans le New Jersey (Etats-Unis).



Second élément, cette expérimentation n’a pas eu lieu dans le laboratoire P4 (niveau de sécurité le plus élevé, permettant de manipuler les virus les plus dangereux) de Wuhan, ville épicentre de la pandémie de Covid-19, et pour cause : en 2013, celui-ci n’était pas encore sorti de terre. Le bâtiment de l’Institut de virologie de Wuhan spécialisé dans l’étude des pathogènes les plus mortels, comme le SARS-CoV-1 et Ebola, n’a en effet été achevé qu’en janvier 2015 et est officiellement entré en service en janvier 2018. Soit près de cinq ans après la création de cet hybride, en réalité obtenu à l’Institut de recherche vétérinaire de Harbin, dans le nord-ouest de la Chine, à 2 200 kilomètres de Wuhan.



Contrairement à ce que veut faire croire une rumeur tenace, cet article ne prouve donc pas que le SARS-CoV-2 a été créé dans le laboratoire P4 de Wuhan. A défaut de pouvoir retracer son parcours précis, les scientifiques du monde entier s’accordent sur un point, comme l’ont encore reconfirmé récemment des études chinoises, britannico-australo-américaine et américano-suisse : le SARS-CoV-2 est identique à plus de 90 % au virus RaTG13 de la chauve-souris et au Pangolin-CoV.