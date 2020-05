Visio conférence de presse/Canal+Encore+aux côtés de ses abonnés: 20 nouvelles chaînes rejoignent les bouquets Canal+, toujours au même prix !

Retrouvez une programmation spéciale sur la chaine IQRAA.

Et bien sur sur la RTS, 2STV, TFM, SEN TV, WALF TV, ITV, ZTV...

Sons oublier CUISINES qui vous propose une programmation spéciale RAMADAN avec RECETTES

D'AFRIQUE et LES JOYAUX DE SHERAZADE.



CANAL + a pour obi ectif d'offrir Ie meilleur de la télévision, en proposant des offres toui ours plus accessibles au plus grand nombre et des contenus inédits et exclusifs. A l'occasion du Ramadan, CANAL + poursuit Ie déploiement d'offres exceptionnelles.



J) 1 de 20 nouvelles chaines



Pour offrir tou ours plus de choix o ses abonnés, plus de 20 nouvelles chaines seront accessibles au cours de ce mois de mai. En ces temps ou la télévision occupe une place centrale dons les foyers pour divertir, informer ou instruire Ie plus grand nombre, les abonnés pourront profiter des chaines internationales MANGAS, AB1, TREK, CRIME DISTRICT, ANIMAUX et TOUTE L'HISTOIRE.

Et pour s'ouvrir sur Ie monde, une nouvelle chaine anglophone avec LOVE NATURE.

Plusieurs chaines nationales viennent re oindre les plus de 100 chaines et radios africaines dé o disponibles dons toutes les formules avec en particulier ESPACE TV (Guinée), LA 3, LIFE TV, AL BAYANE, IVOIRE TV MUSIC (Cote d'lvoire), RENOUVEAU TV(Mali), RTDS (Togo), LCA (Burkina Faso) et KC2, TVI, AUTHENTIC TV, FLASH TV, ISANGO STAR TV, GENESIS TV, BTN (Rwanda)





2) Encore 6 de programmes de sensibilisotion sur nos ontennes



De ConoI1 o Sunu Yeuf, ConoI1 a ouvert ses ontennes aux programmes de sensibilisotion



• Sensibilisation sur notre antenne sur les gestes barriéres contre la propagation de la maladie

 Partenariat avec I'UNICEF et I'OMS pour la diffusion de spots

 Conception et diffusion de spots dédiés réalisés avec les animateurs de Bonlour Santé

 Diffusion de « pastilles » de sensibilisation en partenariat avec ie Ministére de la Santé, ie Ministre de la Culture et de la Communication et CINEKAP sur SUNU YEUF



• Mise en avant de la thématique santé sur I'antenne de Canal +



 Plusieurs émissions Bon our Santé et REUSSITE spéciale COVID-19

 Bon our Santé diffusée de maniére quotidienne depuis ie 1e’ avril

 Nouveau programme TI'DOC pour les enfants sur CANAL-I- family



3) Encore 6 de programmes éducotifs avec to Formule Evasion



En 6 mois, la formule EVASION dédiée o toute la famille s'est considérablement renforcée avec plus de

30 chaines °i outées dont CANAL-I- SPORT et CANALS COMEDIE ou M6 INTERNATIONAL...

En méme temps, ce sont les enfants qui sont choyés avec des chaines dédiées ”a leur éducation comme LUDIKIDS, PIWI -I-, TELETOON + , English Club TV, TIVI et des programmes scolaires ”a la télé sur France 2 et France f.

Et pour donner accés o la plus grande bibliothéque numérique, CANAL + offre ”a chacun un accés o la

plateforme numérique YOUSCRIBE.



4) Encore 1 de nouveoutés dons to progrommotion ou cours des mois de moi et

juin sur LES CHAINES CANAL1



• Des événements comme Ie concert AFRICA AT HOME avec la participation de nombreux artistes sénégalais Ie l6 mai sur CANAL + et Ie IN mai sur A + et Facebook ou I'AFRICA STAND UP FESTIVAL Ie 22 mai



• La reprise de CANAL FOOTBALL CLUB Ie IN Mai



• Des films familiaux comme DORA LA CITE PERDUE sur CANAL-I- family ie 22 mai



• Des grands blockbusters US en R uin avec notamment POKER, DEADPOOL 2...



• Des séries exceptionnelles VALIDE, la création originale CANAL + qui vous plonge dons l'univers du rap dés Ie 2S mai et BIENVENUE DANS LES BADLANDS ”a partir du 31 mai



• CACAO, la nouvelle série CANAL-I- ORIGINAL, made in Cote d'lvoire avec un casting panafricain ”a partir du 1S R uin





5) Une générosité renouvelée en porticulier pendant cette période



• Ouverture de droits pour I'ensembIe de nos abonnés depuis ie mois de Mars et prolongée au mois Mai

• Accés gratuit o la plateforme numérique YOUSCRIBE pendant ie mois de Mai

• Lancement de 20 nouvelles chaines au méme prix

• Opérations de promotion sur ie prix du décodeur, I'instaIIation et antenne parabolique gratuite

• Opérations RSE pour la lutte contre ie Covid-19





