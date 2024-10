?Vision 2050? prescrit des mesures pour l?effectivité de l?intégration des ?daara? dans le système éducatif Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

L’effectivité de l’intégration des ‘’daara’’ (écoles coraniques) dans le système éducation passe notamment par le renforcement de leur modernisation, la réforme du curricula et la mise en place d’un centre de formation des maîtres coraniques, selon le nouveau référentiel des politiques publiques ‘’Vision 2050’’, présenté lundi par le gouvernement sénégalais. Dans son diagnostic situationnel, le document fait état d’‘’une faible intégration de l’enseignement des daaras +écoles coraniques+ dans le système éducatif’’. Dans sa nouvelle stratégie de développement, le gouvernement exprime sa volonté d’‘’introduire la formation professionnelle dans les Daaras, engager des concertations inclusives sur leur insertion dans le système éducatif mais également réglementer l’enrôlement pour une meilleure organisation des enseignements’’. Face à une certaine réticence à l’offre formelle d’éducation, souligne le document, le Sénégal a déployé des efforts pour sa diversification : classes passerelles, écoles communautaires de base, daara modernes, enseignement moyen professionnel, etc. Il relève un gap de 71 634 apprenants à enrôler, malgré la mise en œuvre du Plan de développement de l’éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes (PDEBJA, 2012- 2025). L’objectif, qui consistait à enrôler 91 613 adultes âgés de 15 ans et plus en 2021, est en effet loin d’être atteint, constate le document. Les enfants hors du système éducatif formel sont ainsi estimés à 38,9% en 2022, précise-t-il, faisant état d’une insuffisance des ressources allouées à ce programme mais aussi d’un déficit de statistiques fiables.



