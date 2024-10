Vision Sénégal 2050 / Diomaye Faye : « Notre économie extravertie a été affaiblie par un modèle d’exploitation »

Dans son discours de présentation du Référentiel Sénégal 2050, le Chef de l’État, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, a abordé plusieurs points clés pour ce projet national fédérateur, visant un avenir prospère pour le pays. Il a d’abord évoqué la formule « Jubb Jubbal Jubanti » de son gouvernement, en soulignant […]<p style="text-align: justify;"><strong>Sénégal</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Atlanticactu/ Vision Sénégal 2050/ Saliou Ndong</p>

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">

<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words [.text-message+&]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="252ad6d0-ac53-4618-b6db-a146739e890e" data-message-model-slug="gpt-4o">

<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">

<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">

<p style="text-align: justify;">Dans son discours de présentation du Référentiel Sénégal 2050, le Chef de l’État, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, a abordé plusieurs points clés pour ce projet national fédérateur, visant un avenir prospère pour le pays. Il a d’abord évoqué la formule « Jubb Jubbal Jubanti » de son gouvernement, en soulignant la situation économique du pays, qu’il qualifie de très difficile et complexe.</p>

<p style="text-align: justify;">Selon lui, cette mauvaise orientation du Sénégal remonte aux premières années de l’indépendance. Cependant, en l’absence d’engagement des autorités précédentes, cette situation aurait conduit à l’exode massif de jeunes à la recherche de meilleures opportunités.</p>

<p style="text-align: justify;">« Notre économie extravertie a été affaiblie par un modèle d’exploitation des ressources naturelles sans valorisation ni transformation locale significative, ce qui a laissé notre secteur privé national fragile, notre industrie sous-développée, et nos jeunes talents en quête de perspectives, souvent contraints de chercher leur avenir ailleurs. »</p>

<p style="text-align: justify;">Comme présenté ce lundi 14 octobre 2024, le projet du Référentiel Sénégal 2050 repose sur la revitalisation de l’économie sénégalaise. Diomaye, conscient que le développement d’un pays passe par une économie diversifiée, a affirmé que l’État mettra toute son énergie pour construire une économie compétitive et génératrice d’emplois.</p>

<p style="text-align: justify;">« Notre objectif est de bâtir une économie diversifiée, résiliente et inclusive. Cela passe par la valorisation de nos ressources naturelles, qu’elles soient agricoles, minières, pétrolières ou gazières, à travers une initiative ambitieuse », a-t-il déclaré.</p>

<p style="text-align: justify;">Le président de la République a également mentionné l’intégration de nos matières premières dans les chaînes de valeur mondiales, affirmant que « l’État du Sénégal compte bien s’engager activement pour transformer ses richesses sur place, en particulier grâce aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle. »</p>

<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne le développement de pôles économiques viables et la création d’un environnement des affaires attractif, le président a ajouté que cela « contribuera à renforcer le secteur privé national et à diversifier notre économie. » Il a également précisé que dans les jours à venir, une loi sur la souveraineté économique sera adoptée pour renforcer cette dynamique, s’appuyant sur une stratégie de financement solide, élaborée en concertation avec toutes les parties prenantes.</p>

</div>

</div>

</div>

</div><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/vision-senegal-2050-diomaye-faye-notre-economie-extravertie-a-ete-affaiblie-par-un-modele-dexploitation/" class="link">https://atlanticactu.com/vision-senegal-2050-dioma...</a>

















Sénégal Atlanticactu / Saliou Ndong