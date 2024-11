"Vision Sénégal 2050" : Macky Sall parle d'une "copie incohérente" du PSE

Le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement ont présenté le référentiel de leur programme économique, nommé "Vision Sénégal 2050"Ile mois de septembre dernier. Mais pour l'ancien président Macky Sall, ce référentiel est une copie mal faite du Plan Sénégal Emergent (PSE).



"Aujourd’hui, celui qui vous avait promis son PROJET comme solution miracle à tous vos maux s’est finalement résigné à une mauvaise copie du Plan Sénégal Emergent ; une copie sans cohérence ni ambition, qui fait reculer notre objectif d’émergence de 2035 à 2050. Bref, les VARS se suivent, innombrables, révélant au grand jour les limites d’une gouvernance incohérente, tatillonne et calamiteuse", a écrit la tête de liste de la coalition Takku Wallu dans une lettre adressée aux Sénégalais.



Selon Macky Sall, les nouveaux gouvernants ont réussi à détruire tout ce qu'il a réalisé. "Huit mois après (mon départ), hélas, nous constatons tous avec regret que nos acquis sont gravement menacés : l’économie est en berne, comme en témoignent la situation catastrophique de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’artisanat, du petit commerce qui occupe des millions de compatriotes, et celle du BTP avec des milliers d’ouvriers au chômage et autant d’activités connexes qui sont à l’arrêt", ajoute-t-il.

Source : https://www.jotaay.net/Vision-Senegal-2050-Macky-S...