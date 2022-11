Visite: Après avoir été éconduit par la Gendarmerie, Déthié Fall chez Ousmane Sonko

"Après avoir été interdit d’accès ce jeudi, à son domicile par la police, je suis passé rendre visite aujourd’hui à mon frère le Président Ousmane SONKO. J’ai trouvé, comme d’habitude, un homme très serein.



Continuons à nous mobiliser contre les forfaitures et pour notre démocratie.



J’avais suspendu ma tournée internationale pour venir lui apporter mon soutien et je retourne ce soir Incha’Allah en Europe pour poursuivre dès demain les étapes qui nous restent dans la Diaspora.



Restons vigilants et vive le changement qualitatif en 2024", a déclaré Déthié Fall, président du Parti Républicain et du Progrès