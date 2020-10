Visite - Le lutteur Gouy-gui hôte d'un milliardaire américain Le prochain adversaire de Reug-Reug, Gouye Gui, est retourné aux États-Unis. Si son premier voyage rentrait dans le cadre de sa préparation d’un combat MMA, cette fois ci, le natif de Thianaba serait l'hôte du milliardaire américain Mo Gates, d'après le quotidien Record.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 08:01

Ce Voyage-express durera quelques jours croit savoir Mawo Cissé, coordonnateur du Sénégal Entertainment Group (SEG), par ailleurs groupe organisateur du duel Gouye Gui-Reug Reug.



Depuis son succès sur Siteu, Gouy-Gui n'avait plus lutté et il n'a pas choisi la facilité en acceptant Reug-Reug qui est de loin le lutteur le plus compétitif de l'arène avec deux autres disciplines.



Sans doute plus expérimenté, Gouy Gui a plusieurs atouts dans ses cordes et une victoire refroidirait certainement les ardeurs de Reug Reug qui veut devenir Roi des arènes.



