Visite à Karang et Némanding: Soutien et bénédictions pour la coalition Unité (Photos) Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2024 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi, la tête de liste de la coalition Unité s’est rendue à Karang, plus précisément à Sirmang, pour la prière du vendredi. La délégation a ensuite été chaleureusement reçue par le Khalife Elhadj Cheikh Tidiane Niang, fils de feu Mame Ansou Niang. Il a formulé des prières pour Cheikh Issa Sall et pour le parti Unité, récemment créé.



La tournée s’est poursuivie au village de Némanding, situé à environ cinq km de Karang, pour officialiser l’adhésion de la population à la coalition Unité, avec le soutien de Moustapha Diatta, ancien coordonnateur de Diam Ak Ndiarign dans la localité. "Cet accueil chaleureux fort et cet engagement témoignent de la force de notre mouvement. Ensemble, portons haut les valeurs d’unité et de développement pour un Sénégal prospère et solidaire", a écrit Cheikh Issa Sall.

















Accueil Envoyer à un ami Partager