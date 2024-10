Visite à Matam: Le ministre de l'Intérieur réconforte les sinistrés et réaffirme l'engagement du gouvernement (Photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, s’est rendu, mardi, dans la localité de Dembancané, située dans le département de Kanel, région de Matam, pour évaluer l’impact des récentes inondations et apporter son soutien aux populations sinistrées.



Accompagné du gouverneur, du préfet, du sous-préfet ainsi que des autorités locales, le ministre a tenu à constater de visu l’ampleur des dégâts causés par cette catastrophe naturelle.



Au nom du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko, et de l’ensemble du gouvernement, le Général Tine a exprimé toute la compassion de la nation envers les familles touchées.



Il a rappelé que dès les premières heures de la crise, des mesures d’urgence avaient été prises pour soulager les victimes, notamment par la distribution de vivres, de tentes et d’eau potable. Ces efforts visent à répondre aux besoins immédiats des personnes déplacées, tout en soulignant l’engagement à long terme de l’État dans l’assistance aux communautés affectées.



Dans son allocution, le Ministre a salué la réactivité et l’efficacité des forces de défense et de sécurité, ainsi que des autorités administratives locales, qui ont joué un rôle clé dans la protection des personnes. Il a également encouragé les populations à rester vigilantes, rappelant que les services compétents surveillent de près la situation et sont prêts à intervenir en cas de nouvelles urgences.



Le Général Tine a par ailleurs remercié les entreprises et les citoyens qui, dans un élan de générosité, ont apporté leur soutien aux sinistrés.



Les sociétés d’eau minérale sénégalaises, en particulier, ont contribué par des dons d’eau potable, tandis que des vivres et du matériel d’urgence continuent d’être acheminés pour libérer les écoles et permettre le recasement des familles.



Selon le ministre de l’Intérieur, « cette visite reflète l’engagement du gouvernement, sous la direction du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, à ne laisser personne de côté. L’État s’assure de répondre aux besoins des populations touchées, en demeurant aux côtés des victimes tout au long de leur rétablissement. »



