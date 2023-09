Visite à Médina Baye: Le khalife Cheikh Mahi Niasse exprime sa reconnaissance à Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall, était hier dans la cité religieuse de Médina Baye à la veille de la célébration du Maoloud. Macky Sall, accompagné d’une importante délégation, a demandé à Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibramima Niass de continuer d’apporter son concours à la stabilisation du Sénégal. KAOLACK– Le président de la République, Macky […]

KAOLACK– Le président de la République, Macky Sall, était hier l’hôte de Médina Baye. Sa dernière visite dans la cité religieuse comme Chef de l’État. Macky Sall qui va quitter le pouvoir après la présidentielle de 2024 a reçu un hommage empreint de nostalgie de la part du Khalife. Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibramima Niass a exprimé sa satisfaction d’avoir reçu le chef de l’État et sa délégation en cette veille de Gamou. « Vous nous avez fait vos adieux, mais nous sommes tous tristes. Nous aurions souhaité vous voir toujours à la tête du pays », a indiqué le guide religieux. Poursuivant, il a salué les efforts du Président Macky Sall dans la voie de la paix et la stabilité du pays. « Vous aimez votre pays et vous l’avez montré de par votre posture et votre engagement dans la voie de l’émergence et du développement », a-t-il témoigné. « Le Sénégal fait partie des 4 pays qui sont au-devant de la scène internationale dans la maîtrise du Coran… Alors, nous devons continuer à investir davantage dans ce domaine, non sans oublier l’agriculture, la pêche, etc. », a ajouté Cheikh Mahi Niass. Il a terminé son discours en priant pour la paix au Sénégal et dans le monde.

Quant au Président Macky Sall, il a remercié le Khalife, Cheikh Mahi Niass, pour ses missions de paix au Sénégal et dans toute la sous-région. Le chef de l’État a rappelé les médiations couronnées de succès que le Khalife général de Médina Baye a eues à mener au Soudan du Sud et au Soudan dernièrement. Des talents de diplomate qui pousse le Chef de l’État à dire que Cheikh Mahi Niass est « un apôtre inlassable de la paix ». « Cela ne doit surprendre guère, qui connait le cosmopolitisme de Médina Baye que j’ai eu la chance de fréquenter alors que j’étais élève au lycée Gaston Berger. Ici, toutes les langues du monde sont parlées, de l’arabe au haoussa, en passant par le maure, l’anglais ou le français », déclare le Président Sall. Il a, par ailleurs, avoué que cette expérience vécue à Kaolack a pesé sur sa décision de donner le nom d’El Hadj Ibrahima Niass pour la première fois à une université publique. « À l’époque, cette initiative avait l’effet d’une petite révolution culturelle car on nous a toujours fait croire, même dans le calcul de l’indice de développement humain, que ceux qui étaient instruits dans les autres langues sont alphabétisés, laissant de côté les arabisants par exemple », s’est-il insurgé. Il a, à ce propos, rappelé que 6 milliards de FCfa sont inscrits cette année dans le budget pour subventionner les « daaras ».

Le président de la République a terminé en demandant au Khalife de continuer son soutien à son endroit à travers sa famille politique « Benno Bokk Yakaar » pour sauvegarder la stabilité et la paix au Sénégal. « C’est dans la paix que tout se construit. Tout autre chemin va nous mener vers le précipice », a-t-il conclut.

