Visite de Barthélemy Dias chez Serigne Mbacké Bousso : Serigne Oumar Bousso apporte son éclairage suite à certaines réactions

Serigne Oumar Bousso, le khalife de Serigne Mbacké Bousso apporte son éclairage sur les très bonnes relations entre de fervents chrétiens et la confrérie mouride, en attestent les liens entre Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife des mourides et Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal …



Pour rappel, Serigne Mouhammad Bousso, connu sous le nom de Serigne Mbacké Bousso, est une figure incontournable de l'islam au Sénégal en tant que cousin, disciple et compagnon de premier ordre de Serigne Touba. Il fut un érudit accompli, possédant une profonde compréhension de la jurisprudence islamique et une maîtrise éclairée des sciences. Ses démonstrations en astronomie et astrologie témoignent de sa sagacité intellectuelle.