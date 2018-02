Visite de Macron : La COJER qualifie la déclaration du PDS, de ‘’honteuse’’ La Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) se félicite du choix porté sur le Sénégal pour abriter la troisième Conférence internationale de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l’Education (PME). Cette rencontre, qui se tiendra le 2 février prochain, à Dakar, a pour but de réunir 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020, afin de pouvoir financer l’éducation de centaines de millions de filles et de garçons qui, à travers le monde, n’y ont toujours pas accès.

La Conférence internationale de financement du PME se tient pour la première fois en Afrique et c’est tout à l’honneur du Sénégal, qui s’est toujours distingué, par ses efforts soutenus en matière d’éducation et de formation, comme en atteste cette forme de reconnaissance par la communauté internationale, a déclaré la COJER dans un communiqué de presse.



Souhaitant la bienvenue à son Excellence Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République Française, qui co-présidera cette rencontre aux côtés de son Excellence Monsieur Macky SALL, la COJER s’est indignée de la déclaration, qu’elle qualifie d'‘’honteuse’’, du comité directeur du PDS invitant les Sénégalais à saboter la visite du Président français.



« Face au bilan éloquent du président Macky SALL qui a fini de convaincre, même les plus sceptiques, l’opposition, dépourvue de programme alternatif crédible, s’est encore une fois illustrée dans son activité favorite : le dénigrement. Cette attitude antipatriotique fondée sur une vision qui ne prend en compte que l’intérêt crypto-personnel au détriment de l’intérêt général, porte en elle les germes du sous-développement. Nous dénonçons avec la dernière énergie cet appel qui est aux antipodes des valeurs républicaines et de la téranga sénégalaise, cimentant notre commune volonté de vivre ensemble», dénonce-t-elle dans le communiqué.



Invitant les Sénégalais à réserver un accueil chaleureux au Président français, les jeunesses républicaines mettent en gardent : « que les pourfendeurs zélés d’un Sénégal émergent et prospère se le tiennent pour dit : l’opposition par la manipulation et les invectives, ne prospèrera plus. La maturité des Sénégalais a sonné le glas de cette forme d’opposition d’un autre âge. Seul importe pour le Président Macky SALL, le développement du Sénégal ».

