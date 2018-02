Visite de Macron au Sénégal: Air Sénégal confirme sa commande de deux A330neo d'Airbus

La visite chef de l’Etat français au Sénégal a été marquée par la signature de contrats d’accords de coopération. Le constructeur aéronautique Airbus a annoncé vendredi que la compagnie nationale du Sénégal, Air Sénégal, avait signé une commande ferme portant sur l'acquisition de deux A330neo, la nouvelle version motorisée du gros porteur A330.

L'information a été confirmée par la compagnie nationale du Sénégal qui précise que cet accord a été signé à Dakar par Philippe Bohn, CEO Air Sénégal et Fouad Attar, Directeur Avions Commerciaux Airbus Afrique et Moyen Orient en présence du Président de la République Française Emmanuel Macron en visite d’État au Sénégal et de Macky Sall, Président de la République du Sénégal. « Ces A330neo contribueront à développer notre réseau moyen et long courrier. Il est important pour nous de débuter notre activité commerciale avec des modèles à la fois fiables et économiques, tout en offrant à nos passagers un confort inégalé. Cette commande témoigne de notre ambition pour cette nouvelle compagnie » a déclaré Philippe Bohn, CEO Air Sénégal.



« Nous sommes heureux de compter Air Sénégal parmi nos nouveaux clients. Ces A330neo permettront à Air Sénégal de bénéficier de coûts d’exploitation imbattables et d’offrir à ses passagers un niveau de confort et une expérience exceptionnelle à bord sur ce segment de marché », a pour sa part souligné Fouad Attar, Directeur Avions Commerciaux Airbus Afrique et Moyen Orient.



L'A330neo, la toute dernière génération de la famille des gros porteurs d'Airbus, lancé en juillet 2014, bénéficie de la rentabilité, la polyvalence et la régularité technique reconnues de la famille A330, tout en affichant une réduction de la consommation de carburant de l'ordre de 25 pour cent par siège. Les A330neo sont équipés de moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce de toute dernière génération et d'une nouvelle voilure de plus grande envergure, dotée de dispositifs d’extrémités de voilure (Sharklets). La cabine offre aussi de nouveaux équipements "Airspace".