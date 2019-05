Visite de Me Malick Sall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice à la Cour suprême Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 03:43 | | 0 commentaire(s)|

Me Malick Sall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d'Etat auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé de la Promotion des droits humains et de la bonne gouvernance ont réservé leur première sortie à aux Chefs de Cour de l'institution Judiciaire



Accueil Envoyer à un ami Partager