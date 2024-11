Visite de proximité : Abdou Karim Sall à l’écoute des préoccupations des habitants de Kanel

Abdou Karim Sall, tête de liste de la coalition And Ci Koolute Nguir Sénégal (AKS), s'est rendu hier dans le département de Kanel pour effectuer des visites de proximité et se tenir aux côtés des populations. L’objectif de cette démarche était d’écouter les préoccupations et les difficultés auxquelles elles sont confrontées.

"Une fois à l’Assemblée nationale, nous nous engageons à porter les doléances des populations afin que l’État du Sénégal puisse y apporter des solutions," a déclaré M. Sall.