Visite de proximité: Cheikh Issa Sall à Joal pour écouter les préoccupations des populations (Photos)

La coalition Unité a mené une visite de proximité dans la commune de Joal, marquée par une caravane dynamique qui a rassemblé de nombreux habitants. Ce fut un moment privilégié pour échanger directement avec la population et écouter leurs préoccupations et aspirations.



"Merci aux habitants de la commune de Joal pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation exemplaire. Ensemble, avec la coalition Unité, continuons de travailler pour un avenir où chaque voix compte et où le développement est au service de tous les Sénégalais", a é déclaré Cheikh Issa Sall, tête de liste de l’Union nationale pour l’intégration, le travail et l’équité.