Visite de proximité : les Serviteurs/MPR sillonnent Mbao et Keur Massar Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juillet 2022 à 16:01 | | 0 commentaire(s)| Après Pikine et Thiaroye, Les Servite)urs/MPR étaient à Mbao et Keur Massar, où les populations leur ont témoigné leur ressenti et la confiance qu’ils "ont en eux pour les représenter à l’Assemblée nationale Inchallah". "Nous les remercions pour cette confiance et leur demandons de voter massivement Les Serviteurs / MPR le 31 juillet 2022", lit-on.



