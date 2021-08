Visite de travail:Cheikh Wade, Chef d’état-major général des Armées en Gambie Le général de corps d’armée, Cheikh Wade, Chef d’état-major général des armées, est depuis hier en visite de travail en Gambie. Elle prendra fin le 27 août 2021. Selon la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées, cette visite contribue au renforcement des liens de coopération bilatérale.

Elle permettra aussi au CEMGA de s’enquérir des conditions de vie et de travail des militaires du quatrième détachement sénégalais déployés dans le cadre de la mission de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest en Gambie (MICEGA), informe la cellule de communication de l’armée.



Elle précise qu’aujourd’hui, le général Cheikh Wade va effectuer des visites de courtoisie au chef d’Etat-major général des forces armées gambiennes, au président de la République de la Gambie Adama Barrow et à l’ambassadeur du Sénégal à Banjul. Il effectuera également une visite au poste de commandement de la MICEGA.



Pour boucler la boucle, le Chef d’état-major général des Armées se rendra le vendredi 27 août à Kanilai, pour visiter le 4e détachement sénégalais déployé dans le cadre de la MICEGA.













