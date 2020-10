Visite de travail et d’amitié au Nigéria: Les premières images de la rencontre entre Macky Sall, Muhammadu Buhari et Oumaro Sissoco Embalo Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 01:23 | | 0 commentaire(s)| Comme annoncé après le Conseil des ministres tenu mercredi au Palais, le Président Macky Sall est en Visite de travail et d’amitié au Nigéria. Leral.net vous livre en exclusivité, les premières images de la rencontre entre Macky Sall, Muhammadu Buhari et Oumaro Sissoco Embalo.

En effet, le Président Macky Sall a eu un entretien avec son homologue Muhammadu Buhari au cours d'un dîner auquel a également pris part le Président de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoco Embalo.



Entre autres questions, les chefs d'Etat ont évoqué la coopération bilatérale et des questions d'intérêt commun. Images d’une rencontre.













