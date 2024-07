Visite du Centre de traitement des déchets ACARP au Ghana : Une source d'Inspiration pour la SONAGED

Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de visiter le centre de traitement des déchets ACARP (Accra Compost and Recycling Plant) au Ghana. Cette visite s'inscrit dans notre démarche d'opérationnalisation des Centres Intégrés de Valorisation des Déchets (CIVD) installés à Touba, Tivaouane et Kaolack. En nous inspirant de l'expérience réussie de nos voisins ghanéens, nous visons à améliorer et à optimiser la gestion des déchets au Sénégal.



Cette visite nous a permis de découvrir en détail, les équipements utilisés, ainsi que les processus de prétraitement et de transformation des déchets. Nous avons pu observer la conversion de certains déchets plastiques en paillettes et des déchets organiques en compost, des pratiques innovantes et efficaces, que nous comptons adapter à notre contexte.



À terme, la SONAGED ambitionne de développer une expertise sénégalaise de pointe, pour une gestion intégrée des déchets, garantissant ainsi un cadre de vie agréable pour nos populations, la création d'emplois décents et la génération de richesse tout au long de la chaîne de valeur du secteur des déchets.



Nous sommes fiers d'avoir échangé avec nos frères et sœurs africains et nous nous engageons à renforcer la coopération sud-sud pour accélérer la réalisation de nos objectifs communs. Cette collaboration promet d’être un levier essentiel pour atteindre nos ambitions et offrir un avenir durable à nos communautés.



Ensemble, avec détermination et en nous inspirant des meilleures pratiques, nous construirons un Sénégal propre et prospère.















Khalifa Ababcar Sarr

DG SONAGED SA