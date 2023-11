Visite du Ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba au Camp Abdou Diassé : Satisfaction et projets de modernisation Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 23:47 | | 0 commentaire(s)| Ce matin, le nouveau Ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, s'est rendu au camp Abdou Diassé, succédant ainsi à Antoine Félix Diome. À l'issue de sa visite, il a exprimé sa satisfaction quant à l'état actuel du camp et s'est déclaré rassuré par ce qu'il a pu observer. Les discussions ont porté sur l'avancement des chantiers visant à accueillir plus de 2 000 éléments, y compris des femmes, afin d'améliorer la réactivité des interventions. Le ministre a également partagé son souhait de moderniser la police, pour renforcer ses capacités et améliorer ses performances.



Accueil Envoyer à un ami Partager