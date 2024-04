Visite du ministre Alioune Sall des centres numériques de Colobane, Technopôle de Pikine et le Data center de Diamniadio Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2024 à 23:57 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a entrepris ce lundi 29 avril 2024, une visite des centres numériques de Colobane, Technopôle de Pikine et le Data center de Diamniadio. Cette démarche vise à établir un contact direct avec le personnel et le Directeur général, Cheikh Bakhoum, qui se dit prêt, avec son équipe, à accompagner les nouvelles autorités, pour atteindre la souveraineté numérique. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux ressources technologiques déjà en place. Cela prouve que "nous ne partirons pas de zéro pour impulser la vision du président de la République Bassirou Diomaye Faye, sur la souveraineté numérique", a déclaré le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.





