Visite guidée vidéo à l'intérieur de Sweet Beauty : Pourquoi insister sur "de charmantes filles" sur les annonces ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 10:30 | | 1 commentaire(s)|

Leral a visité la page Facebook du salon de massage Sweet Beauty et le constat est effarant. Avec plusieurs services de massage et autres comme le jacuzzi, l'annonce est aussi surprenante. Elle insiste sur la beauté des filles qui y travaillent. "Venez vous faire masser avec de charmantes filles" et autres annonces plus salaces que les autres. C'est pourquoi Leral s'est posé beaucoup de questions, à savoir que le salon Sweet Beauty ne se limiterait donc pas au seul massage. Wait and see.