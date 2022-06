Visites pré-hivernales : le maire de Sangalkam prend les devants pour une solution efficace contre les inondations Ce mardi déjà, nous interpellions le maire de la commune de Sangalkam sur la question, à la fois cruciale et complexe, des inondations dans son périmètre communal.

Concrètement, nous tirions la sonnette d’alarme pour attirer son attention sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour parer à toute éventualité.



Mais Dieu merci.

Vérification faite auprès de sources sûres et concordantes, Monsieur le Maire Pape SOW a effectivement démarré ses visites pré-hivernales.



Le principal concerné, lui-même, nous l’a confirmé.

« En compagnie des autorités administratives locales, mes équipes techniques et moi sommes en train de sillonner, une à une, les différentes localités de la circonscription municipale », nous dit l’édile de Sangalkam.



Ce dernier que nous avons finalement eu au téléphone nous assure que sa seule et unique priorité, à l’heure actuelle, est de trouver vite les voies et moyens pour soulager les souffrances éventuelles de ses administrés en cas d’inondations.



Pour cela, il compte sur toutes les bonnes volontés et l’ensemble des forces vives de sa commune.



Juste rappeler qu’à l’approche de chaque saison des pluies, la hantise de la furie de eaux pluviales perturbe totalement le sommeil des populations des zones inondables de Sangalkam, Kounoune, Darou Thioub et environs.



Boubacar Kambel Dieng, Journaliste / Communicant…



