Vive tension hier à Koutal Sérère : 8 voitures de gendarmes dépêchées pour contrer la manif contre « les voleurs de terre » des paysans Hier, il y avait 8 voitures de la gendarmerie actuellement à Koutal Sérère pour empêcher la manifestation des habitants et du FRAPP contre l'accaparement de leurs terres. Pourtant, jusqu'au moment où tombait cette info, les autorités n'avaient pas remis d'arrêté d’interdiction aux organisateurs de cette manifestation.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

« Vont-ils créer aujourd'hui un arrêté et l'anti-dater comme avec le fameux arrêté sur les parrainages qui défraie la chronique ? l'État a attendu d'être assuré que le FRAPP venait à la manifestation pour déployer des gendarmes à Koutal et annoncer ce matin l'interdiction de la manifestation. » Assurent les activistes.



Les gendarmes s'apprêtent à lancer l'assaut ici à Koutal Sérère où les paysans se battent - le FRAPP avec eux - contre le vol de leurs terres



Pour rappel, le maire de Ndiafate et le ministre de l'urbanisme veulent voler les terres de culture de paysans et d'éleveurs et les transformer en 1339 parcelles et 4 vergers à vendre à des riches.



« Non au vol des terres de Koutal Sérère ! Sama suuf sama bakkan ! », clame le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP



