Voici 4 aliments à éviter pour réduire les risques de cancer et diabète

On le sait tous, quand on multiplie les abus cela peut se retourner contre nous et cela est aussi valable pour la nourriture. En effet, une consommation trop récurrente de certains aliments pourrait augmenter les risques de cancer et de diabètes. Afin que vous puissiez réguler votre alimentation, les voici :



La viande et aliments grillés



Des viandes comme du poulet, du boeuf, du porc ou encore du poisson sont grillées ou frites à des températures élevées. Elles relâchent des amines hétérocycliques ainsi que des hydrocarbures aromatiques polycycliques, provoquant un impact sur l’ADN et augmente ainsi les risques de cancer. Les viandes rouges peuvent aussi provoquer un excédent de cholestérol.



Les produits sucrés



En plus d’un surplus de calories, trop de sucre engendre une surproduction de triglycérides, normalement produites par le foie. Une fois dans le système sanguin, les triglycérides peuvent rester coincés dans vos artères, créant des problèmes cardiovasculaires. Cela vaut pour les aliments mais aussi pour les boissons comme les sodas.



Les plats à réchauffer ou pré-faits

Tous les plats faits à la chaîne dans une usine seraient la cause de beaucoup de maladies mortelles. D’après une étude, les personnes se nourrissant exclusivement de plats à réchauffer étaient amenées consommer plus de calories chaque jour que la normale.



L’alcool



Non seulement un abus d’alcool peut-être dangereux sur le court terme, mais il peut l’être aussi sur le long terme. En effet, en plus de faire prendre du poids, une consommation trop élevée d’alcool peut mener à de multiples cancers.











