Voici comment soigner tout type hémorroïde définitivement

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Prendre :

– 5 graines d’ail

– Des feuilles de manguier séchées à l’ombre .

– Des écorces du manguier



Faire bouillir dans 2 litres d’eau

Boire un verre matin et soir.

Pendant 1 mois de traitement.





Pour le traitement hémorroïdes externes, verser les ingrédients bouillis ( ail + feuilles séchées manguier + écorces ) dans un seau et s’asseoir dessus.

Très efficace.



Source : Astuces Santé et Vie Positive



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos