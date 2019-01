Voici la vidéo de Sadio Mané devenue virale en Angleterre (Vidéo)

Dans une vidéo récemment postée et qui fait le tour des médias sociaux, l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané mangeait dans un restaurant et a été interpellé par un jeune enfant.



Non seulement l’attaquant sénégalais lui prodigue des conseils mais lui raconte également une blague sur la façon dont son père lui parle de ses buts.



Comme si cela ne suffisait pas, Mané a ensuite pris le temps de prendre le ballon et de jouer avec les enfants. Un geste qui a ému les fans de foot, qui ont partagé et ont adoré la vidéo devenue plus tard, virale en Angleterre.













Senenews

