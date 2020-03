Voici le futur chateau, Résidence secondaire de Nafi Ngom Keïta en face l'Ecole Française Saly Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mars 2020 à 09:00 | | 1 commentaire(s)| La désormais ex-présidente de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), Nafi Ngom Keita a-t-elle, fait de manière exhaustive et explicite sa déclaration de patrimoine ? Etant dans ses fonctions de présidente de l’Ofnac, elle insistait sur l’obligation des Ministres et autres hautes autorités étatiques, à faire leurs déclarations de patrimoine. L’Inspectrice, découvre-t-on, serait actuellement en train de construire son futur château ou résidence secondaire à Saly.

Le Sénégal est un beau pays. Certains, dotés de pouvoir en usent et abusent. Une fois hors du système, les citoyens continuent de découvrir des énormités et frasques. L’ex-présidente de l’Ofnac qui serait en train de construire sa seconde résidence à Saly en face l’école française inquiète. Et pourtant, l’inspectrice générale avait refusé d’introduire un recours pour excès de pouvoir auprès de la Cour Suprême après son départ de l’Ofnac.



Ainsi, elle estimait que le Premier Président de cette juridiction était en désaccord avec l’OFNAC. Puisque, accusait-elle, ce dernier, s’abstenait de faire sa déclaration de patrimoine comme du reste des Ministres, Conseillers et autres.



Alors, Nafi Ngom Keita disait que ce dernier, était assujetti à la déclaration de patrimoine en sa qualité d’ordonnateur, dont les opérations annuelles dépassent le montant d’un milliard de FCfa, fixé par la loi n°2014-17 au 02 avril 2014, relative à la déclaration de patrimoine.



Mais, grande a été la surprise de voir un imposant bâtiment qui appartiendrait à cette dame sortir de terre. Son futur château, devant servir de résidence secondaire, sûrement construit à coup de plusieurs centaines de millions de FCfa, nécessiterait une enquête pour avoir une idée nette de la provenance de ses fonds. Ou du moins, s’interroger pour savoir si, réellement, elle a signalé l’existence de cette résidence secondaire, bien visible à Saly sur une éventuelle déclaration de patrimoine.



A suivre au Point E ...















