Vol commis avec violence: Fallou Fall et Djiby Mané risquent la perpétuité

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mars 2022 à 19:18 | | 0 commentaire(s)|

Fallou Fall et Djiby Mané, en prison depuis le 22 juillet 2017, ont finalement fait face ce matin, au juge de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar.



Ils répondaient des faits d’association de malfaiteurs, de vol en réunion, commis avec violence et de détention d’arme.



Le représentant du ministère public a requis contre eux, la réclusion criminelle à perpétuité.



Ils serons fixés sur leur sort le 5 avril prochain.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook