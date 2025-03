Vol de 16 millions FCfa : La traque s’achève par une arrestation spectaculaire à Keur Massar Rédigé par leral.net le Mardi 18 Mars 2025 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

Ils se pensaient intouchables, mais leur série de cambriolages a pris fin brusquement. La police de Jaxaay a mis fin aux activités d’un réseau criminel qui opérait à Keur Massar, Niacoulrab, Almadies 2 et Lébougui. O. Thiam et Ch. Biaye, spécialistes des vols audacieux, sont même allés jusqu’à […] Sénégal Atlanticactu/ Keur Massar/ Vol/ Serigne Ndong Ils se pensaient intouchables, mais leur série de cambriolages a pris fin brusquement. La police de Jaxaay a mis fin aux activités d’un réseau criminel qui opérait à Keur Massar, Niacoulrab, Almadies 2 et Lébougui. O. Thiam et Ch. Biaye, spécialistes des vols audacieux, sont même allés jusqu’à cibler la Cité Gendarmerie, dérobant des uniformes et du matériel militaire. « Leur mode opératoire bien huilé – effractions nocturnes, vols éclairs et revente via les réseaux sociaux – leur a permis d’amasser plus de 16 millions de FCFA », rapporte Dakaractu, citant L’Observateur. Selon cette source, le 12 mars 2025, leur chance a tourné : surprise en pleine action, Thiam a été capturé par des jeunes du quartier et a dénoncé son complice. Trois récepteurs ont également été appréhendés. Déférés devant le parquet, les suspects sont poursuivis pour vols en réunion et recel. Si leur arrestation met fin à un sentiment d’insécurité, l’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres complices éventuels.



Source : https://atlanticactu.com/vol-de-16-millions-la-tra... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

