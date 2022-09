Vol de bétail à Ndoulo : Abdoulaye Konté encourt cinq années de prison Condamné dans un passé récent à un an de prison pour vol de bétail, Abdoulaye Konté risque cette fois-ci, une peine de cinq ans. Ce quadragénaire qui était jugé hier jeudi devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel pour le vol d’un bœuf et de dix moutons, sera édifié sur son sort jeudi prochain.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Septembre 2022 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

C’est le jeudi 29 septembre prochain que le tribunal des flagrants délits de Diourbel rendra son verdict dans l’affaire opposant le ministère public et Salla Mbengue, à Abdoulaye Konté. La quarantaine sonnée, le sieur Konté qui a déjà séjourné à la prison de Diourbel pendant une année pour vol de bétail, comparaissait hier, jeudi 22 septembre 2022, pour les mêmes faits.



Cette fois-ci, mentionne "L'As", c’est la dame Salla Mbengue qui l’a attrait en justice pour le vol de son bœuf et de ses dix moutons. Mais il faut dire que le mis en cause est déjà très chanceux d’être jugé en flagrant délit. Parce qu’il aurait dû passer en Chambre criminelle, car les poursuites étaient à l’origine le crime de vol commis en réunion la nuit avec moyen de locomotion. Mais ses présumés complices, Amadou Bâ et Ousmane Bâ, n’ayant jamais été retrouvés, Abdoulaye Konté s’est retrouvé seul devant la barre des flagrants délits. Les faits se sont produits à Ndoulo.



A la veille du grand Magal de Touba, vers 2 heures du matin, Salla Mbengue est réveillée par un vacarme provenant de son enclos. Immédiatement, elle se rend compte de la disparition de son bœuf et de ses dix moutons. Ses enfants se lancent à la poursuite du voleur et découvrent les traces laissées par ce dernier. Suivant ces traces sur plusieurs kilomètres dans la nuit, la famille, épaulée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndoulo, finit par mettre la main sur Abdoulaye Konté, qui était à bord d’une charrette. Mais entre-temps, les bêtes avaient disparu.



Fort heureusement, les recherches entreprises par les enfants de la dame permettent de retrouver le bœuf et les dix moutons dans un champ d’arachide. C’est ainsi que Abdoulaye Konté est arrêté et placé en détention. Devant la barre du tribunal hier jeudi, le mis en cause a réitéré ses déclarations faites à l’enquête et devant le juge instructeur, en niant avoir commis le vol. Il a juré qu’il ne se trouvait pas sur les lieux au moment du vol. Mais, il est trahi par les réquisitions faites auprès de la société de téléphonie mobile attestant que son smartphone a borné cette même nuit en ces lieux. Aussi, il n’a pu justifier la présence des sacs de ses amis Ousmane Bâ et Amadou Bâ, retrouvés sur sa charrette.



La partie civile ayant retrouvé toutes ses bêtes, n’a pas réclamé de compensation financière. Quant au procureur, il a requis « l’application de la loi ». De son côté, l’avocat du prévenu a plaidé la relaxe pour Abdoulaye Konté, déclarant qu’aucun élément du dossier ne permet au tribunal d’entrer en voie de condamnation. Et à titre subsidiaire, la robe noire a plaidé pour la relaxe au bénéfice du doute. Le jugement sera rendu le jeudi 29 septembre prochain. En attendant, Abdoulaye Konté reste en prison.

