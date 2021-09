Vol de bidons de 20 litres d’huile : un ex-militaire écope d’un mois de prison ferme Mamadou Aliou Diallo, âgé de 36 ans, militaire libéré, vient d’être condamné, par le tribunal de grande instance de Kolda. il a volé deux bidons de 20 litres d’huile.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Aliou Diallo est né à Ziguinchor. Il est marié et père de deux enfants. Il a fait des études jusqu’en classe de terminal. Puis, piqué par le virus de l’uniforme, il a abandonné ses études, pour entrer dans l’armée sénégalaise.



‘’Je suis de la classe 2007/1’’, dit-il. Mais son séjour dans l’armée sénégalaise n’a pas duré. Après sa libération, il s’est reconverti en conducteur de moto-Jakarta. Il a quitté Ziguinchor pour venir s’installer au quartier Bantanguel de la commune de Kolda, où il exerce ce métier.



‘’J’ai été une fois déféré, en 2019, à la maison d’arrêt et de correction de Kolda, pour violences et voies de fait. J’avais écopé de six mois de prison ferme’’, précise-t-il. Ce n’est pas tout.



En janvier 2021, il a été arrêté, puis condamné à un an de prison pour vol. Mais ce passé pénal ne lui a pas servi de leçon. Car, après avoir humé l’air de la liberté, il a repris de plus belle ses activités délictuelles.



Le 29 août dernier, aux environs de 20 h, il a commis un vol dans la boutique de Cheikh Souaré. Il s’y était rendu pour acheter du lait caillé, du café et de la cigarette. ‘’Comme le boutiquier était occupé par d’autres clients, j’ai profité de cette occasion pour lui soutirer deux bidons de 20 litres d’huile que son propriétaire avait exposés tout prêt de la porte de sortie’’, a-t-il expliqué aux juges.



Avant de poursuivre : ‘’J’ai transporté les deux bouteilles d’huile à bord de ma moto-Jakarta pour les mettre loin des regards indiscrets.’’

Ensuite, il a eu la mauvaise idée de retourner à la boutique pour voler d’autres produits. C’est ainsi que le boutiquier l’a vu. Il l’a appréhendé, avant d’aviser les éléments du commissariat de police. Ceux-ci sont venus l’arrêter avant de le conduire manu militari dans leurs locaux.



Devant la barre du tribunal de grande instance, les juges ont voulu savoir ce qui l’a poussé à voler. Il a rétorqué : ‘’Ma femme est enceinte de 6 mois. Elle était malade et je l’ai emmenée à l’hôpital. Après consultation, le docteur m’a fait savoir que ma femme souffre de l’hépatite B. C’est un virus qui est très vicieux. Il se répand et se duplique spécialement dans le foie, créant des perturbations.



Le docteur ajoute que si ma femme ne se soigne pas, le virus risque d’attaquer le bébé. Et comme je n’avais pas d’argent, j’ai décidé de voler ces bidons que je voulais revendre pour avoir de l’argent et soigner ma femme. Mais je vous supplie, Messieurs les Juges, de me pardonner : je ne vais plus voler.’’



Fort de ces déclarations, le procureur a demandé l’application de la loi. C’est ainsi que le tribunal de grande instance de Kolda l’a condamné à passer un mois en prison. Les faits de vol commis avec usage de moyen de locomotion ont été requalifiés en vol simple.

Enquête



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos