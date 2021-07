Vol de fréquences : Un frère de Youssou Ndour arrêté Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

Moins d'un mois après la sortie du patron de la 2STV, El Hadji Ndiaye, accusant celui de la Tfm, Youssou Ndour, et son jeune frère Ndiaga, piratage de fréquences sur satellites, la gendarmerie a posé de premiers actes sur la base de son enquête. Selon des informations obtenues par nos confrères de E-média, Ndiaga Ndour, frère du célèbre chanteur mais également Directeur de la télévision du Groupe Futurs médias, est présentement arrêté et placé en garde à vue à la Brigade de recherches de la Gendarmerie (Faidherbe). Ndiaga Ndour avait, une première fois, été entendu le mercredi, 2 juin dernier, tout comme son frère Bouba Ndour, Directeur des programmes de la télévision.



Source : Source : https://www.lasnews.info/vol-de-frequences-un-frer...

