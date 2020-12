Vote du budget 2021: Le ministère de Dame Diop bénéficie de plus 62 millards FCfa Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Décembre 2020 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion, Dame Diop, a fait face aux parlementaires pour défendre le projet de budget 2021 de son département. Pour cette année, le projet de budget du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'iInsertion est arrêté à 62.192. 777.662 francs CFA. Ce projet de budget est également réparti dans quatre programmes majeurs : Le programme de développement des offres de formations professionnelles et techniques pour un montant de 48.350.524.573 francs. Le programme de développement de l'apprentissage pour une somme de 5.348.042.224 francs. Le programme de développement de l'emploi pour une enveloppe de 1.295.014.000 francs et en fin, Le programme de pilotage, de gestion et de coordination administrative pour un montant de 7.189.196.865 francs CFA…



