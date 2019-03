Vous adorez les boissons énergisantes ? Attendez de voir cette photo ! Les boissons énergisantes sont bourrées de produits chimiques et de sucres mais certaines personnes les adorent et en consomment très régulièrement. Ce jeune homme vient de publier une photo de sa langue après avoir consommé d’énormes quantités de boissons énergisantes.

Tout le monde a consommé à un moment de sa vie, des boissons énergisantes. Elles peuvent aider après une nuit courte ou un coup de fatigue. Mais si la plupart des gens ont une consommation contrôlée, certains se laissent aller. Malheureusement, ces boissons ont des conséquences néfastes sur le corps et ce n’est pas ce jeune homme qui dira le contraire.



Les boissons énergisantes sont dangereuses pour la santé



Dan Royals est un jeune professeur et il a décidé de publier une photo montrant l’état de sa langue pour lancer un avertissement aux consommateurs de ce genre de boissons. Sur son facebook, il pose cette question:



Qui ici boit des boissons énergisantes ? Vous êtes accro ? Vous voudrez peut-être y repenser. Regardez la seconde photo. C’est ce que fait cette merde à votre langue. Imaginez ce que ça peut faire à vos organes internes.



L’ Australien inquiet pour sa langue, explique qu’il est allé voir un docteur et que celui-ci lui a expliqué que les produits chimiques contenus dans ces boissons, étaient en train de lui ronger sa langue.



Même s’il est fumeur, Dan assure avoir une très bonne hygiène dentaire mais avoue consommer entre 5 et 6 canettes par jour de boissons énergisantes. Gageons que dans le futur, Dan fera plus attention et récupère l’état de sa langue.

















