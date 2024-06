"Vous êtes dans l’erreur, Imam Kanté", Par Cheikh Ndiaye

Nous avons écouté vos développements concernant le jour d’Arafat et sommes d’avis qu’ils ne recoupent pas les Hadiths révélés à cet effet.



Notre Prophète (Paix sur Lui) dit que le jour d’Arafat, Allah (SWT) fait les actions suivantes :

-Il descend jusqu’au Ciel le plus proche de la Terre ;

-Rassemble tous Ses anges ;



-Désigne Ses Serviteurs venus de Contrées diverses des quatre points cardinaux du Monde, stationnés sur le lieu d’Arafat, implorant leur Seigneur bravant poussières et autres fléaux climatiques ;

-Prend pour témoins Ses anges précités, en se Glorifiant auprès d’eux, qu’Il a pardonné à ceux qui ont accompli ce grand pilier du Pèlerinage, de tous leurs péchés comme s’ils venaient de naître.



Le Prophète (Paix sur Lui) avance dans un autre Hadith, que ceux qui sont en dehors d’Arafat et auront jeûné le jour, se verront pardonner deux années d’expiation de péchés commis par leurs soins, l’année passée et celle en cours.

Le premier hadith est recueilli par Ibn Khouzayma dans son SAHIH, par Ahmad dans son MOUSNAD et authentifié par Albani dans SAHIHOU ATTARKHIB.



Le deuxième est sorti par MOUSLIM.



De prime abord, nous estimons que notre Seigneur ne se déplace pas du Lieu où Il est pour venir au Ciel le plus proche de la Terre, sur la base d’erreur ;



Il ne rassemble pas Ses armées d’anges, dont Lui Seul connaît leur nombre, sur un Jour qui peut varier d’un Pays, Continent ou tout autre Espace à un autre, selon la variation des décisions divergentes des commissions d’observation de la lune desdits lieux susvisés ;



Il montre Ses Serviteurs présents sur le lieu d’Arafat en un temps déterminé, qui sont en train de l’Adorer. Pour ce point, tout le monde constate de visu, que des personnes sont sur le lieu et donc, à ce titre, le doute n’est pas permis, si minime soit-il. Ceux qui auront opté pour observer un jeûne autre que ce jour, constateront qu’ Arafat est vide et point d’âme qui y reste espérant recevoir des bienfaits de son Seigneur révélés dans le hadith et ceci est valable pour les personnes comptant l’expiation de deux années de péchés.



En définitive, vous conviendrez avec nous, qu’après lecture par vos soins de ce bref exposé, que votre raisonnement ne prospère pas et donc vous devriez revenir sur votre conception de la chose et consentir à cet effet, au sacrifice du mouton le lendemain de la station d’Arafat, peu importe en l’espèce, le nombre de pays qui n’auront pas respecté la tradition prophétique.















Cheikh Ndiaye

Fraternellement

77 742 94 75