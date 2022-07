Vous êtes déçus??? (Par El Malick Ndiaye) C’est normal parce qu’en réalité le Président Ousmane SONKO et Yewwi Askan Wi ont déjoué à deux reprises votre projet funeste. D’abord par l’annulation du rassemblement du 29 juin, ensuite la sensibilisation des populations de la région de Ziguinchor pour ne pas tomber dans le piège de Macky.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 23:34

Sen Yaakaar bu bon mo tass!

Il y’aura des législatives en juillet 2022 et nos remplaçants lamineront vos titulaires.

Les Présidents Ousmane SONKO, KHALIFA ABABACAR SALL et Karim WADE particperont à la présidentielle de 2024 mais Macky no way. Alors avant de regarder la vidéo, je vous propose de lire quelques discours extrêmement graves proférés par Macky SALL et ses soutiens:

- Octobre 2020 - Aliou Dembourou Sow : « Que toute la communauté Peulh s’arme de machettes pour défendre le 3ème mandat de Macky » (Guerre inter-ethniques)

- Mars 2021 - Madiambal Diagne : « Des manifestants du mois de mars à Dakar sont des rebelles venant de la Casamance » (Stigmatisation. Autrement dit toute personne originaire de la Casamance est Rebelle, selon lui)

- Novembre 2021 - Abdoulaye Diouf Sarr : « C’est inadmissible voire incompréhensible que des « Lébous » de souche aillent soutenir une autre candidature que la mienne » (Le vote doit être déterminé par l’appartenance ethnique du candidat)

- Novembre 2021 - Gaston MBENGUE : « Si on brûlait vif toute personne répondant au nom de DIAS ça ne serait point un scandale » (Appel à des émeutes ciblées)

- Juin 2022 - Ahmed Suzanne Camara - Il faut tuer SONKO







En réalité au delà de la Casamance Macky n'aime pas le Sénégal et les Sénégalais : il préfère la France. Il n'aime pas son parti et les membres de son parti: il a tué toute forme de dauphinat et favorise les transhumants. Il n'aime pas Ousmane Sonko : il a oublié sa mission de Président pour arborer son boubou d’ELIMINATOR d’adversaires politiques. Pour rappel aussi, Ousmane Sonko a été l'homme politique le plus diabolisé et le plus insulté de ces deux dernières décennies.





- salafiste

- rebelle

- violeur

- financé par les russes

- financé par les compagnies pétrolières (l’observateur)

- ses parents injuriés nuit et jour par les insulteurs de macky.





Pastef Les Patriotes le parti le plus attaqué.



- 6 octobre 2018 Mariama Sagna tué moudjioul feneu…

- Octobre 2018 violation domicile chez la Maison Maman de PROS.

- 23 janvier 2019 Siège PASTEF sis à Yoff Saccagé



- 5 février 2019 militants de la Coalition Sonko Président attaqués, des blessés graves dénombrés



- 18 février 2019: Attaque du convoi du candidat PROS a Aere Lao par des nervis de l’APR.

- 03 Mars 2021: Attaque du convoi de PROS par la gendarmerie au rond point Mermoz et embuscade de nervis sur la corniche.





- 15 octobre 2021: attaque armée de nervis de Doudou Ka au siège de l’UNACOIS de Ziguinchor lors d'une réunion entre PROS et des membres de l'association. Bilan : 3 militants de PASTEF grièvement blessés.





- 31 octobre 2021: attaque du convoi de PROS par des nervis de Doudou Ka. Bilan: 16 blessés du côté des nervis.



- 17 Juin 2022 - Ousmane SONKO mis sous résidence surveillée et empêché de sacrifier la prière du vendredi…





Je terminerai par cette citation de Martin Luther King qui disait: « Ce qui m’effraie c’est pas l’oppression des méchants; c’est l’indifférence des bons»







