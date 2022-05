Voyage au cœur du Sénégal, le sage de l'Afrique ! Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 13:38 | | 0 commentaire(s)| Situé à l’extrême ouest du continent africain, le Sénégal couvre une superficie de 196 722 km² et est situé au bord de l’Océan Atlantique. Il possède un paysage agréable et diversifié. L’autre atout qui rend ce pays singulièrement attachant est sa population communicative et accueillante.



Bordé par l’Océan Atlantique, il est désertique au nord et tropical au sud. Terre des Wolofs, des pasteurs peuls, des Diolas, des Sérères et bien d’autres peuples encore, ce pays se découvre par les fleuves qui sillonnent son territoire, façonnent ses paysages et rythment la vie des villages qui les bordent.



Le Sénégal a fait de sa diversité un atout. Il offre aux visiteurs une multitude de visages aussi variés que ses régions et les captivent par la richesse de ses paysages et de ses traditions.



La voie royale pour rentrer au Sénégal est sans nul doute Saint-Louis et son décor unique d’anciennes capitales coloniales fondées par les Français en 1959. C’est dans cette ville agréable que l’histoire du pays a commencé.





