Voyage présidentiel: Ce que fera Macky Sall en France Le chef de l'État a quitté Dakar, ce matin, à bord d’un vol régulier d’Air Sénégal à destination de la France. Le chef de l’Etat prendra part à une réunion internationale consacrée à la lutte contre les contenus en ligne à caractère terroriste ou relevant de l'extrémisme violent, le 15 mai à l’Elysée. Le président sénégalais a été conjointement convié à cette rencontre par le président français Emmanuel Macron et Mme Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, selon les quotidiens "Le Soleil" et "Le Témoin".

Une rencontre initiée par la Nouvelle-Zélande et la France après les attaques terroristes de Christchurch du 15 mars 2019 contre la communauté musulmane néo-zélandaise. L’objectif est de sensibiliser le grand public et mobiliser les pouvoirs publics et les grandes compagnies du secteur privé actives dans les réseaux sociaux, contre toutes les formes d'idéologies extrémistes et violentes.



« L'adoption d'un "Appel à l'action de Christchurch pour éradiquer le contenu terroriste et extrémiste en ligne », ponctuera cette rencontre.



Par ailleurs, Macky Sall participera au Sommet Tech for Good, au Salon Vivatech et à la Biennale d'architecture de Versailles. Il regagne Dakar le 18 mai prochain.

