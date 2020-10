Wade-Sonko, une possible union pour 2024 ? Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 01:45 | | 0 commentaire(s)|

2024 en ligne de mire, les tractations politiques commencent déjà au Sénégal. « Il ne faut pas attendre le jour de la battue pour dresser son chien » ce vieil adage trouve un très bon écho dans la proposition de Toussaint Manga, député du Parti Démocratique Sénégalais, d’unir son parti avec le Pastef d’Ousmane Sonko […] 2024 en ligne de mire, les tractations politiques commencent déjà au Sénégal. « Il ne faut pas attendre le jour de la battue pour dresser son chien » ce vieil adage trouve un très bon écho dans la proposition de Toussaint Manga, député du Parti Démocratique Sénégalais, d’unir son parti avec le Pastef d’Ousmane Sonko pour faire bloc commun. Cette alliance, entre partis d’opposition, est une éventualité,pensent les uns, mais pour d’autres ce serait contre nature, surtout pour le camp du jeune prodige politique Ousmane Sonko. Selon Mame Marame Seck : « … il y a eu des rencontres entre Maître Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko. Donc je pense qu’il y a des affinités qui peuvent aboutir à une alliance, mais je ne sais sous quelle forme ? » a-t-il fait savoir au micro de Cheikh Diop de Iradio. Mais les choses ne sont pas aussi simples pour Moussa Diao. Cet enseignant chercheur à l’Université Garçon Berger de Saint Louis trouve dans ce mariage entre le Pastef et le PDS un acte de suicide de Sonko. Car selon lui, les valeurs et les principes défendus par le troisième aux dernières élections présidentielles jusqu’ici sont aux antipodes d’une telle alliance. Mais il ne l’enterre pas complètement. Tout dépendra de la communication autour de l’union des deux camps. De la manière dont ce changement sera expliqué . Moussa Diao voit, en revanche, en cette association, l’avenir du PDS : « Dans tous les cas ,le Pds a besoin d’alliés. Il vit une situation difficile. La plupart des leaders ont quitté. On attend toujours le retour de Karim Wade. Donc, il a besoin d’un second souffle et à travers une alliance avec Pastef, ça lui donnerait de l’énergie pour rebondir dans l’espace politique. » L’avenir nous apprendra davantage sur ce deal politique. En attendant, les Sénégalais sont plus préoccupés par l’éventualité d’un 3e mandat de Macky Sall. Par Donan Audace



