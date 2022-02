« Wade mérite de tout avoir au Sénégal », témoigne Cheikh Bamba Dièye, jadis un de ses farouches opposants Le nouveau stade de Diamniadio dont l’inauguration est prévue ce mardi 22 février 2022, portera le nom de Me Abdoulaye Wade. Une très bonne chose pour le leader du Front pour le socialisme et la démocratie / Benno Jubël (FSD/BJ).

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

A en croire Cheikh Bamba Dièye, « le PR Abdoulaye Wade mérite bien l’honneur qui lui a été fait par le Président Macky Sall ».



Etayant son affirmation, le député qui félicite l’ancien président et ses compagnons de lutte, estime que « le Sénégal lui doit nombre de réalisations. Opposant, il a été un pionnier dans nos combats pour la démocratie ».



A ceux qui lui rappellent qu’il s’est pourtant enchaîné aux grilles de l’Assemblée nationale pour s’opposer à une loi scélérate que le leader du PDS voulait faire voter, Cheikh Bamba Dièye balaie d’un revers de main.



« Les avis seront mitigés, chacun aura une préférence pour tel ou tel autre nom. Choix que je respecte beaucoup. Toujours est-il que Me Wade mérite de tout avoir au Sénégal », tranche-t-il.















Walfgroupe



