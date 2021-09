Wadial Magal Gui-Grande journée de nettoiement à Diourbel : Plus de 1500 Jeunes et Femmes mobilisés par le Directeur de l'emploi Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 11:48 | | 0 commentaire(s)| La coalition Jappo Thi Dëgg coordonnée par l'Espoir du Baol Pape Modou Fall vient de lancer ce samedi 11 septembre 2021 le programme phare ''Diourbel ville propre, Wadial Magal Gui '' par une journée de nettoiement et de reboisement du centre-ville qui a mobilisé plus de 1500 jeunes et femmes en vue de donner un visage radieux et prometteur à la sainte ville de Diourbel. Un acte fort qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba mais constitue surtout un signal fort à l'opinion publique et aux prétendants à la Mairie de Diourbel que les dès sont jetés et que la victoire du candidat de la dite coalition est imminente.

Pape Modou Fall, la Fierté de Diourbel, n'a pas lésiné sur les moyens pour mobiliser le matériel nécessaire et adéquat pour réussir un investissement humain d'une grande envergure. Cette manifestation inédite marque le point de départ vers l'intronisation du Ministre Dame Diop à la tête de la Municipalité de Diourbel au grand bonheur des jeunes et des femmes.



La ferme volonté de l'Espoir du Baol Pape Modou Fall de porter son ami et frère Monsieur Dame Diop à la Mairie de Diourbel, largement partagée par la population diourbelloise, se concrétise et devient une réalité incontournable.



Les réalisations titanesques du Directeur de l'emploi pour un Diourbel meilleur sont assez expressives et convaincantes pour faire adhérer toute une population à cette initiative noble et généreuse.



C'est ainsi qu'il lancé un appel solennel, devant une marée humaine, venue répondre à cette journée d'assainissement, de faire bloc autour du Ministre Dame Diop pour une victoire certaine au soir du 23 janvier 2022.

















Accueil Envoyer à un ami Partager