Wakhinan Nimzatt Guédiawaye: Le projet Provivre met sur pied une coopérative de consommation pour les ménages

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2024 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Un projet provivre met sur pied une coopérative de consommation à Wakhinan Nimzatt. A travers l'aide des partenaires italiens, ce projet va contribuer à lutter considérablement contre la vie chère et l'inflation des prix de denrées alimentaires. D’après la coordonnatrice du projet, Elena Dadjoza, plus 3 millions d'euros et demi ont été dégagés pour la mis en oeuvre de cette initiative. Elle l'a fait savoir ce jeudi lors d'une assemblée générale a Wakhinan Nimzatt.