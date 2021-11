Wally Diala: L'eau potable, ce liquide qui tient en vie la localité, mais...

Mardi 16 Novembre 2021

Routes défectueuses, électricité à peine installée, maladies de toutes sortes. Wally Diala souffre de mille maux. Et pour porter le coup de grâce, l'eau y est rare. La seule alternative est l'eau du forage qui est de couleur rougeâtre, entrainant des complications sanitaires aux populations. la diarrhée y est monnaie courante. Et plus grave encore, pour se soigner, il faut se taper au moins deux kilomètres de terrain accidenté, les charrettes faisant les navettes.