Waly Diouf Bodian: "L'Apr sera dissous après..." Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Mars 2025 à 21:33 | | 0 commentaire(s)|

L'Alliance Pour la République (Apr) n'a plus sa raison d'être selon le Directeur général du Port autonome de Dakar. Le parti politique fondé en 2008 par l'ancien président Macky Sall sera dissous, dit-il, après l'interprétation de la loi d'amnistie. Le responsable de Pastef, Waly Diouf Bodian, a déclaré que l'Apr avait recruté des nervis qui ont commis des crimes lors des manifestations. " Il est prouvé que les nervis étaient à la permanence de l'Apr", révèle-t-il dans cette vidéo.



















Source : Source : https://www.jotaay.net/Waly-Diouf-Bodian-L-Apr-ser...

