Waly Diouf Bodian : « L’amnistie exige la dissolution de l’APR »

Waly Diouf Bodian, Directeur général du Port autonome de Dakar et responsable de Pastef, a déclaré que l’Alliance pour la République (APR) n’a plus de raison d’exister. Il estime que le parti, fondé en 2008 par Macky Sall, devrait être dissous à la suite de l’interprétation de […] Sénégal Atlanticactu/ APR/ Wally Diouf Bodian/ Serigne Ndong Waly Diouf Bodian, directeur général du Port autonome de Dakar et responsable de Pastef, a déclaré que l’Alliance pour la République (APR) n’a plus de raison d’exister. Il estime que le parti, fondé en 2008 par Macky Sall, devrait être dissous à la suite de l’interprétation de la loi d’amnistie. Évoquant les événements de mars 2021, il a rappelé que « des nervis se sont infiltrés dans la foule, sous les yeux des forces de l’ordre, et ont ouvert le feu sur des civils ». Selon lui, « les nervis ont causé plus de morts que les forces de l’ordre ». Il a réitéré sa demande de dissolution de l’APR : « Après l’interprétation de la loi d’amnistie, l’APR doit être dissoute », a-t-il insisté, tout en accusant le parti d’avoir engagé des nervis impliqués dans des violences lors des manifestations. « Il est prouvé que les nervis étaient présents à la permanence de l’APR », a-t-il affirmé dans une vidéo. Des médias français, tels que France 24 et Le Monde, ont diffusé des reportages remettant en cause les déclarations du ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, concernant l’implication de forces occultes lors des manifestations de juin, qui ont entraîné des pertes humaines et des actes de vandalisme. Dans une interview accordée à Le Monde, un lutteur a révélé avoir été recruté par des responsables de l’APR pour protéger les biens publics et privés. « Nous faisions simplement notre travail. Nous étions payés 20 000 F CFA par jour. Au départ, nous nous réunissions au siège du Parti socialiste, mais les jeunes de Colobane nous ont repérés, rendant l’endroit peu sûr. Nous nous sommes alors déplacés au siège de l’APR, où la sécurité était meilleure », a-t-il confié.



Source : Source : https://atlanticactu.com/waly-diouf-bodiang-lamnis... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

